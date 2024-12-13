CD Projekt RED анонсировала "Ведьмак 4" с Цири в главной роли

CD Projekt RED представила кинематографичный трейлер игры "Ведьмак 4" на церемонии The Game Awards. Трейлер, созданный на движке Unreal Engine 5 и записанный с использованием видеокарты Nvidia серии RTX 50, демонстрирует повзрослевшую Цири, которая сражается с монстром вблизи деревни.