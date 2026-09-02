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ТАСС

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Собянин: ВСУ выпустили почти 8,7 тыс. БПЛА в сторону Москвы в августе

Собянин: ВСУ выпустили почти 8,7 тыс. БПЛА в сторону Москвы в августе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 8,7 тыс. беспилотников были направлены ВСУ в сторону Москвы в августе, большинство сбиты на дальних подступах, почти 800 - на подлете к Москве.

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