Собянин: ВСУ выпустили почти 8,7 тыс. БПЛА в сторону Москвы в августе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 8,7 тыс. беспилотников были направлены ВСУ в сторону Москвы в августе, большинство сбиты на дальних подступах, почти 800 - на подлете к Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым