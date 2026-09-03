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Царьград

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Суд обязал Оренбург выплатить 12 млн рублей за падение дерева

Суд обязал Оренбург выплатить 12 млн рублей за падение дерева

Оренбургский суд обязал администрацию выплатить 12 млн руб. пострадавшей девушке. 27 ноября 2025 года на неё упало дерево, что привело к ампутации.

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