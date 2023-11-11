Военно-политиче...
Наши новостиЛучшее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военно-политическое обозрение

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    А что, вполне себе реальный сценарий... Хорроший кусок немецкой земли отхватили эти "пшеки"...В Германии готовя...
  • Борис Виленский
    Правильно!В Германии готовя...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , РОССИИ ТОЛЬКО  на  РУКУ  что ПШЕЦКИМИ  ВОЕННЫМИ  будет  КОМАНДОВАТЬ  АНИКА ВОЯКА ...!!!Польский Раскольн...

В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ

В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ

В Германии проведены учения Orange Road 2023-II с весьма интересным сценарием, согласно которому в центре внимания регион "Альтравердо" (в переводе Старая Земля), который входит в состав "Вислании" (Польша).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Правильно!
Ответить
1 д.
Уя
Уфимцев я
А что, вполне себе реальный сценарий... Хорроший кусок немецкой земли отхватили эти &quot;пшеки&quot;...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх