Из ячменя. Челябинские ученые разработали рецептуру более полезного хлеба

Ученые из Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета разработали способ изготовления хлеба из пророщенного ячменя (в народе перловка), который обладает высокой антиоксидантной активностью и готовится на 30 минут быстрее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии