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Из ячменя. Челябинские ученые разработали рецептуру более полезного хлеба

Из ячменя. Челябинские ученые разработали рецептуру более полезного хлеба

Ученые из Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета разработали способ изготовления хлеба из пророщенного ячменя (в народе перловка), который обладает высокой антиоксидантной активностью и готовится на 30 минут быстрее.

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