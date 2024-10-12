Таможенная база данных продается в Интернете? Официальная реакция

Таможенная служба подтвердила, что появившиеся в последнее время в публичном пространстве материалы о том, что база данных учреждения выставлена на продажу в Интернете, происходят от отдельного инцидента в мае 2024 года, когда некоторые файлы базы данных были взломаны, сообщает Noi.