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Газета.ру

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Мендель: Зеленский отверг как минимум пять мирных соглашений по Украине

Мендель: Зеленский отверг как минимум пять мирных соглашений по Украине

Президент Украины отверг не менее пяти мирных соглашений, начиная с 2022 года. Об этом сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, опубликованного на YouTube.

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