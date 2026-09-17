Президент Украины отверг не менее пяти мирных соглашений, начиная с 2022 года. Об этом сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, опубликованного на YouTube.
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