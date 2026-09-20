"Единая Россия" набирает 57,39% голосов после обработки 35,07% протоколов

Партия «Единая Россия» набирает 57,39% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку после обработки 35,07% протоколов.
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