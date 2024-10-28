Коц: генерал Оглоблин снабдил войска некачественными радиостанциями «Азарт»

Военкор Александр Коц прокомментировал арест экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставку в войска средств связи.