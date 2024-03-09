Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Rheinmetall» против «Уралвагонзавода»: ВСУ пытались повторить русскую танковую карусель, но быстро сдулись

«Rheinmetall» против «Уралвагонзавода»: ВСУ пытались повторить русскую танковую карусель, но быстро сдулись

  Abrams, FH77BW Archer, M1150 — список натовских потерь в полях Украины растет Россия применяет на критически важных направлениям наступления (например, в Запорожской области) тактику «танковой карусели», сообщает Минобороны.

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