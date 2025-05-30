Международный конкурс: несколько кинологических команд продемонстрировали свои навыки

Одиннадцать кинологических команд из таможенных служб Молдовы, Румынии, Чехии, Турции, Латвии и Венгрии продемонстрировали свой профессионализм, навыки и результаты в рамках международного профильного соревнования.
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