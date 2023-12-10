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Байден назвал победу Трампа на выборах президента США угрозой демократии

Байден назвал победу Трампа на выборах президента США угрозой демократии

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году угрожает демократии, о чем рассказал действующий американский лидер Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании.

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