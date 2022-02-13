Правительство поддержало законопроект о сохранении права на пособие для работающих мам

Правительство России согласовало проект федерального закона, предлагающего установить продолжительность неполного рабочего дня для мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком (отзыв правительства есть в распоряжении "Российской газеты").
Правительство России согласовало проект федерального закона, предлагающего установить продолжительность неполного рабочего дня для мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком (отзыв правительства есть в распоряжении "Российской газеты").
Свежие комментарии