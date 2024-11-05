«У меня есть рыночная цена»: Медведева рассказала о своем заработке

Фигуристка Евгения Медведева наслаждается взрослой и шикарной жизнью. После череды громких новостей, съемке для журнала, отчисления из МГУ и бегства с шоу на федеральном канале, 24-летняя спортсменка, наконец, обрела покой и умиротворение.
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