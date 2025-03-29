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Позитив для оптимистов

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Европа в ярости: Кая Каллас совсем попутала берега

Европа в ярости: Кая Каллас совсем попутала берега

Кая Каллас допустила ряд серьезных ошибок в должности главного дипломата ЕС, пишет Politico. Ее критикуют за агрессивные высказывания в адрес России и противостояние Трампу.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
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11 час.
vagas Karlito
Про неё просто  сказать -ну понеслась п--зда по кочкам!
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5 час.
ПавелЗзаварзин
Европеоиды сами виноваты - не будут глистов в начальники назначать...
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32 мин.
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