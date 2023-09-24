ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Окна Овертона»

«Окна Овертона»

Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса.

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людмила ворончукова
А что  с зубами....
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Евгений Рудаков
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