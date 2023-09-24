Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса.
«Окна Овертона»
Комментарии
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людмила ворончукова
А что с зубами....
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12 час.
Евгений Рудаков
Россия самая справедливая и... самая православная страна. Во..от!.. за православие нас и ненавидят все католики. А все католики это кто? Да-да, это самые лживые религии и государства нашей планеты - США, Европа и их выкормыши в разных частях света. Благослови, Господи, на многие лета Россию матушку. Евг. Р-Р.
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11 час.
Aнатолий Райков
И надо же такое придумать?Гинеколог в палке впервые дырку увидела.Жидкостно испускательный прибор из трёх букв,посредине .у
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4 час.
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