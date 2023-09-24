«Окна Овертона»

Евгений Рудаков

Россия самая справедливая и... самая православная страна. Во..от!.. за православие нас и ненавидят все католики. А все католики это кто? Да-да, это самые лживые религии и государства нашей планеты - США, Европа и их выкормыши в разных частях света. Благослови, Господи, на многие лета Россию матушку. Евг. Р-Р.