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Пронедра

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Состав грудного молока оказался связан и с питанием, и с работой железы

Состав грудного молока оказался связан и с питанием, и с работой железы

Два международных исследования показали, что состав грудного молока нельзя объяснить только рационом матери.

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