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В США снова призывают запретить поставки урана из России

В США снова призывают запретить поставки урана из России

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм призвала запретить поставки урана из России, поскольку это позволит высвободить деньги для поддержки отечественной разработки топлива для ядерных реакторов нового поколения.

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