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    Спасибо, Сергеевич, за "Бесагон", как бы продолжение "Фитиля" папаши. Только этого недостаточно! Раз ты на короткой н...Михалкова подняли...
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Михалкова подняли на смех. Но его слова, к сожалению, сбылись: "И всё это делалось на государственные деньги"

Михалкова подняли на смех. Но его слова, к сожалению, сбылись: "И всё это делалось на государственные деньги"

Режиссёр в очередной раз выступил в роли Кассандры, его пророчества, сказанные еще 15 лет назад, сбылись.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Спасибо, Сергеевич, за &quot;Бесагон&quot;, как бы продолжение &quot;Фитиля&quot; папаши. Только этого недостаточно! Раз ты на короткой ноге с В.В., будь добр, подскажи ему, что хватит уже изображать добрую фею по отношению к уродам, которые пользуются Россией во вред коренным народам! Ни один народ в мире, включая примитивные племена, не предоставлял преимуществ чужакам, в ущерб собственному населению. Никакой Трамп, никакие экономические вопросы, никакие грандиозные проекты не должны быть первичными, если вопросы обеспечения нормальной жизни и безопасности россиян внутри страны не будут решены!
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