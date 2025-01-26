ШН

Шеин Никита

Спасибо, Сергеевич, за "Бесагон", как бы продолжение "Фитиля" папаши. Только этого недостаточно! Раз ты на короткой ноге с В.В., будь добр, подскажи ему, что хватит уже изображать добрую фею по отношению к уродам, которые пользуются Россией во вред коренным народам! Ни один народ в мире, включая примитивные племена, не предоставлял преимуществ чужакам, в ущерб собственному населению. Никакой Трамп, никакие экономические вопросы, никакие грандиозные проекты не должны быть первичными, если вопросы обеспечения нормальной жизни и безопасности россиян внутри страны не будут решены!