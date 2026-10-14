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Володин: комитеты Госдумы — ключевое звено в принятии решений

Володин: комитеты Госдумы — ключевое звено в принятии решений

Комитеты Госдумы — ключевое звено в принятии решений, и от их работы зависит эффективность Госдумы, поэтому поверхностный подход к работе недопустим, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами.

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