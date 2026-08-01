Не только отит: Какие опасности таит купание в цветущих августовских водоёмах

Август — время, когда многие стремятся освежиться в водоёмах. Однако тёплая вода в это время года становится идеальной средой для размножения бактерий и грибков, что может привести к неприятным и даже опасным заболеваниям ушей.
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