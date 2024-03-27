В Новосибирске вынесен приговор убийце, спрятавшему труп женщины в парке

Калининским районным судом г. Новосибирска вынесен приговор мужчине по статье «убийство». Судом установлено, что в августе 2023 года мужчина, находясь в одном из парков Калининского района, распивал спиртное с сожительницей.
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