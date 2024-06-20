Эксперт назвал лучшие марки мотоциклов для новичков

Мотоэксперт Потапенко рассказал, какие мотоцикллы лучше всего пдойдут для начинающих водителейСпортивные мотоциклы и мощные модели не подойдут Для начинающих водителей не подойдут мощные и спортивные модели мотоциклов.
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