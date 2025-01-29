Ирландия потребовала у DeepSeek информацию об использовании данных пользователей

Ирландская комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission, DPC) потребовала у китайской компании DeepSeek отчет о том, как ее чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) использует данные пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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