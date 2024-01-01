Что будет с деньгами, которые должны были пойти на запуск салюта на площади Сахарова

Контракт на 300 тысяч рублей за организацию главного новогоднего салюта разыграли еще в ноябре В Барнауле на Новый год на площади Сахарова должен был прогреметь большой праздничный фейерверк – тендер на 300 тысяч рублей по его проведению был разыгран на сайте госзакупок в конце ноября.
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