Что будет с деньгами, которые должны были пойти на запуск салюта на площади Сахарова

Контракт на 300 тысяч рублей за организацию главного новогоднего салюта разыграли еще в ноябре В Барнауле на Новый год на площади Сахарова должен был прогреметь большой праздничный фейерверк – тендер на 300 тысяч рублей по его проведению был разыгран на сайте госзакупок в конце ноября.