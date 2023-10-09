В Астраханской области хозяин дома избил гостя и тот умер в "скорой"

Сельчанин подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного Комитета России по Астраханской области Андрей Хегай.
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