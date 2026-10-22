Прямые авиарейсы из России доступны в шесть африканских стран. Как пишет РИА Новости, в список вошли Египет, Марокко, Сейшельские Острова, Танзания, Тунис и Эфиопия.
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