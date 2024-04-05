First pitch for Marlins-Yankees game delayed 4 hours because of solar eclipse

First pitch for a series opener between the Miami Marlins and New York Yankees was rescheduled after the Yankees "reconsidered the challenges of playing through Monday's solar eclipse," they announced Thursday.
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