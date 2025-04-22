Сальма Хайек отдыхает на яхте в бикини

58-летняя Сальма Хайек опубликовала фото с отдыха на яхте. На снимках супруга миллиардера и владельца модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино позирует в чёрно-белом и оранжевом бикини, а также наслаждается закатами и едой.
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