Сальма Хайек отдыхает на яхте в бикини

58-летняя Сальма Хайек опубликовала фото с отдыха на яхте. На снимках супруга миллиардера и владельца модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино позирует в чёрно-белом и оранжевом бикини, а также наслаждается закатами и едой.