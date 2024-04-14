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Неработающие очистные в Заозерье могут стать уголовным делом

Десять лет назад были выделены деньги на сооружения под Петрозаводском, но они до сих пор не работают Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за неработающих очистных сооружений под Петрозаводском.

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