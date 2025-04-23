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Царьград

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"Газпром" анализирует налоговую нагрузку для корректировки НДПИ на газ

"Газпром" анализирует налоговую нагрузку для корректировки НДПИ на газ

"Газпром" объявил о намерении пересмотреть налоговую нагрузку на газовую отрасль. Виталий Хатьков на Московском энергетическом форуме подчеркнул увеличение НДПИ в два раза с 2020 года и сообщил о планах снижения разницы в цене газа для населения и промышленности.

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