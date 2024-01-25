Не устану напоминать - слишком уж мы. толерантно-латентно-нежны с гостями нашей страны.
"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Недоноски!!!
Ответить
5 час.
АС
Александр Сысоев
Я так думаю, что многие посмотрели сериал "Невский" и теперь, видя судейский и иной беспредел, приходят с к выводу, что только Архитектор может исправить эту безнадежную ситуацию.
Ответить
3 час.
Татьяна Рублева
как на простых людей нападают-это худиганство,а как на полицейского0угроза убийством!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии