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"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них"

"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них"

Не устану напоминать - слишком уж мы. толерантно-латентно-нежны с гостями нашей страны.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Недоноски!!!
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Я так думаю, что многие посмотрели сериал &quot;Невский&quot; и теперь, видя судейский и иной беспредел, приходят с к выводу, что только Архитектор может исправить эту безнадежную ситуацию.
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3 час.
Татьяна Рублева
как на простых людей нападают-это худиганство,а как на полицейского0угроза убийством!
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2 час.

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