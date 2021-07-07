«Гитлера забыли»: украинцы осудили Раду за возврат звания героев Бандере и Шухевичу

Федеральное агентство новостей №1Политика«Гитлера забыли»: украинцы осудили Раду за возврат звания героев Бандере и ШухевичуКиев может вернуть звания героев Украины главам запрещенной в России ОУН-УПА Степану Бандере и Роману Шухевичу.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНарод осуждает , а вот ЕС и США поддерживают политику нациков и бендеровцев... Так что граждане незалежной получайте Российское гражданство, паспорта и Россия защитит своих граждан....Комментировать
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