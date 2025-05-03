Зеленский: даже прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным

Президент Украины Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за возможные прямые переговоры с Россией, заявив, что в настоящий момент даже прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным.
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