В Воронеже водители проводят последний летний день в очередях на АЗС

Новая рабочая неделя только началась, а вот летняя пора уже заканчивается. А вместе с ней уходят и надежды на скорое завершение топливного кризиса.
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