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В Грузии перехватили взрывчатку, которую соратник Зе пытался доставить в РФ для совершения терактов

В Грузии перехватили взрывчатку, которую соратник Зе пытался доставить в РФ для совершения терактов

Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля сообщила о задержании груза с 14 кг взрывчатки, направлявшегося из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию, и предназначавшегося для совершения террористических актов на территории России.

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