В России появятся дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Соответствующее постановление утвердило Правительство Российской ФедерацииТак, дополнительные надбавки к зарплате смогут получать работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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