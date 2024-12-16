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«Враг опешил, как спецназ КНДР взял курскую деревню»: На фронте лютая «мясорубка», такой в СВО еще не было: Карта боевых действий на Украине, 16.12.24 г.

«Враг опешил, как спецназ КНДР взял курскую деревню»: На фронте лютая «мясорубка», такой в СВО еще не было: Карта боевых действий на Украине, 16.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 16 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 16.

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