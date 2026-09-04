SAY Agency подтвердило проведение концерта Канье Уэста в России

SAY Agency объявило, что концерты Канье Уэста в России состоятся, несмотря на слухи об отмене. Планировавшиеся выступления в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года пока остаются под вопросом из-за заявлений «Газпром Арены».