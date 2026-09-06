Минниханов пообещал сохранить высокий уровень Игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Волейболистка ста...
- АЗ Пешеход скончался...
- Узбекистанская кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым