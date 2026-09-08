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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о том, что впервые на US Open закончил раньше полуночи: «Даже не знаю, чем себя занять. Может, в бар пойду»

Александр Зверев прокомментировал победу над Лучано Дардери в четвертом круге US Open (6:2, 6:2, 7:6), а также то, что это был его первый матч на турнире, который закончился раньше полуночи.

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