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Боитесь? Пойте! Врач подсказал идеальное решение при тревоге

Боитесь? Пойте! Врач подсказал идеальное решение при тревоге

Тревожное состояние не только мешает нам жить, но и негативно сказывается на других членах семьи. Оказалось, что сгладить симптомы тревожности могут помочь 5 простых способов, которые рассказала руководитель центра содействия семейному образованию "Кайманчик" Виктория Гласко.

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