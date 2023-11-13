Боитесь? Пойте! Врач подсказал идеальное решение при тревоге

Тревожное состояние не только мешает нам жить, но и негативно сказывается на других членах семьи. Оказалось, что сгладить симптомы тревожности могут помочь 5 простых способов, которые рассказала руководитель центра содействия семейному образованию "Кайманчик" Виктория Гласко.