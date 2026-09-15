Нас ожидают космические войны?

США впервые публично подтвердили размещение наступательного оружия на космической орбите. Как заявил американский министр ВВС Трой Мейнк, новая система будет использоваться для обеспечения «контроля над космосом» и защиты американских вооружённых сил.
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