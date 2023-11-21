"Очень скучаю по папе". Дочь Брюса Уиллиса Румер поделилась архивной фотографией с отцом

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис опубликовала в инстаграме* фотографию со своим отцом. "Сегодня очень скучаю по папе", — подписала она кадр, на которой она запечатлена в детстве вместе с молодым отцом.
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