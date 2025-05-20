Румыны режут паспорта и ищут убежище в России после выборов президента

Победа Никушора Дана на выборах в Румынии вызвала разочарование многих граждан. Жители начали резать паспорта, призывая к революции, а также рассматривают возможность политубежища в России и других странах.
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