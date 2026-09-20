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Рязанские новости

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Явка на выборах в Рязанской области достигла 49,96%

Явка на выборах в Рязанской области достигла 49,96%

На трехдневных выборах в Госдуму в Рязанской области проголосовали почти 50% избирателей.По данным на 15:00 20 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Рязанской области составила 49,96 процентов.

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