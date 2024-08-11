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Авиация ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Авиация ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Как сообщили в ведомстве, израильские военные обнаружили в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа ракетные установки шиитского движения "Хезболла".

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