Авиация ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Как сообщили в ведомстве, израильские военные обнаружили в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа ракетные установки шиитского движения "Хезболла".
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