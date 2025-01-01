Успехи российских войск в районе Курахово в Донецкой Народной Республике позволят Вооруженным силам России позволят продвигаться к промышленному сердцу Украины, в наиболее развитые индустриальные районы страны.
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