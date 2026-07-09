Подгоревший греческий F-16C, совершивший аварийную посадку на пузо в международном аэропорту Закинф. Сообщается, что пилот не пострадал.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Подгоревший греческий F-16C, совершивший аварийную посадку на пузо в международном аэропорту Закинф. Сообщается, что пилот не пострадал.
Свежие комментарии