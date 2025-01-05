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Огород, сад, балкон

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Что и когда лучше сажать в январе

Что и когда лучше сажать в январе

С Наступившем Новым годом вас, друзья. Вот мы с вами и шагнули в 2025 год. Всем желаю в предстоящий год отличных урожаев, сил и здоровья для дачно-огородных дел, отличной погоды и не менее отличного настроения, чтобы вся работа была в удовольствие и радость! Не так давно мы завершили прошлый дачный сезон, а тут уж на носу новый! Январь – самое время заниматься подготовительными мероприятиями: закупать семена, грунт, горшочки и емкости для выращивания рассады, удобрения и стимуляторы роста на молодых растюшек.

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